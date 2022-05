Mission: Impossible Dead Reckoning vol bloedstollend actie in eerste trailer

Heerlijk, de eerste trailer van Mission: Impossible – Dead Reckoning is gedeeld. En dat ziet er gewoon goed uit.

Een kraker van een Mission Impossible film neerzetten. Laat dat maar aan Tom Cruise over. De Amerikaanse acteur lijkt niet oud te worden, gezien de stunts en capriolen die hij uithaalt. Ook in de trailer van Mission: Impossible – Dead Reckoning is Cruise weer op zijn allerbest. En dat betekent genieten geblazen.

Zijn personage, Ethan Hunt, krijgt weer met wereldse uitdagingen maken die de spion naar de mooiste plekjes op deze aardbol brengt. Het is de zevende film in de langlopende franchise. Niet alleen Cruise maar ook andere geliefde personages uit de filmreeks keren terug in dit nieuwe deel.

Eigenlijk zou de film al veel eerder in de bioscoop moeten verschijnen. Helaas heeft COVID ervoor gezorgd dat de opnames stil kwamen te liggen. Daardoor verschijnt de nieuwste Mission Impossible later op het witte doek dan gehoopt.

Maar dat mag de pret niet drukken. Kijk vooral de eerste trailer van Mission: Impossible – Dead Reckoning. De film verschijnt 14 juli 2023 in de bioscoop. De film bestaat uit twee delen. Dit is deel één. Deel twee is vervolgens een jaar later, in 2024, in de bioscoop te zien. 28 juni 2024 om precies te zijn.