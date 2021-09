Moet Apple verplicht de iPhone 14 met USB-C uitrusten?

Er bestaat een mogelijkheid dat Apple, onder sterke druk, met de iPhone 14 gaat kiezen voor USB-C. Eindelijk.

Wanneer Apple predikt over het klimaat en het milieu voelt dat altijd een beetje dubbel. Het Amerikaanse techbedrijf uit Cupertino is zelf immers stronteigenwijs door de iPhone nog altijd uit te rusten met een Lightning-ingang. Terwijl veruit de meeste smartphones van vandaag de dag beschikken over USB-C. Dat betekent een extra kabeltje en dus extra verspilling. En dat is weer slecht voor het milieu.

Als Apple zelf niet overstag gaat, dan zorgt daar misschien een nieuwe wet wel voor. De Europese Commissie heeft geopperd om een verplichting te maken voor smartphone fabrikanten om telefoons in de EU van USB-C te voorzien. Mocht deze regel erdoor komen, dan kan Apple geen nieuwe iPhone met Lightning-ingang verkopen in Europa. Zo ver zal het techbedrijf dit natuurlijk niet laten komen.

Onder druk van Europa bestaat de kans dat Apple dus alsnog USB-C gaat integreren, misschien volgend jaar al met de iPhone 14. Voorlopig is het nog een voorstel vanuit de EU. Er is nog niks op papier gezet om deze wet echt in werking te stellen. Afwachten dus. De verplichting klinkt niet eens zo verkeerd. USB-C kabeltjes heb je als het goed is genoeg in huis. Het zou fijn zijn als jij als iPhone-gebruiker ook op deze manier het toestel kan opladen. (via Bloomberg)