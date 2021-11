Mooiste elektronische auto is een klassieker

Chevrolet

Je kunt ook klassiekers omtoveren in een elektrische auto. Dat is gedaan met een van de beroemdste auto’s die Chevrolet ooit heeft gebouwd.

Een van de beroemdste auto’s die Chevrolet ooit heeft gebouwd, is nu een elektrisch voertuig. Het bedrijf werkte samen met Cagnazzi Racing en Hot Rod-uitgever MotorTrend om het Chevy Project X-voertuig uit 1957 te elektrificeren. Het failliet gegaande Popular Hot Rodding-magazine van MotorTrend kocht de Project X-auto in 1965 voor $ 250. In de afgelopen decennia is het gebruikt om een ​​aantal vermogenstechnologieën te testen. Vóór het elektrische systeem had het een Chevy LSX V-8-motor.

Elektronische klassieker

Het is geen kleine auto, dus het heeft wel wat power nodig. De auto heeft nu een elektrische aandrijflijn van 400 volt met naar schatting 340 pk. Chevrolet zegt dat de batterij 30 kilowattuur elektriciteit kan opslaan. De actieradius is afhankelijk van het gemonteerde snelwisseldifferentieel, dat kan worden verwisseld om de auto te optimaliseren voor acceleratie of actieradius. Toch beweert Chevy dat de nu-EV “genoeg bereik heeft voor weekendcruises”.

Hoewel de auto nog steeds de voorwielophanging heeft die in 2007 werd geïnstalleerd, heeft Cagnazzi Racing enkele wijzigingen aangebracht. Denk aan een omschakeling naar een elektrische rembekrachtiger en een elektrohydraulische stuurbekrachtigingspomp. Sommige veren zijn ook gewisseld, omdat er minder gewicht onder de motorkap en meer aan de achterkant is. Dit komt door de batterijen.

Chevrolet

Niet de eerste

Dit is het derde jaar op rij dat Chevy een klassieke auto heeft omgebouwd tot een EV voor SEMA. De automaker deed dit om te pronken met de mogelijkheden van het eCrate Connect- en Cruise-systeem. Oké, dat zal wel. Feit is dat dit een vette elektronische klassieker is!