Musk heeft ´een slecht gevoel over de VS´, president Biden reageert!

Elon Musk zegt dat hij een “superslecht gevoel” heeft over hoe Amerika ervoor staat. President Joe Biden reageerde met een lijst van enorme investeringen van grote bedrijven en wenste Musk succes met zijn reis naar de maan.

Het slechte gevoel van Elon Musk over de economie

Elon Musk, CEO van Tesla zegt dit in een e-mail aan leidinggevenden gezien door Reuters. De e-mail, getiteld “Pauzeer alle aanwervingen wereldwijd”, werd verzonden twee dagen nadat Musk het personeel had verteld terug te keren naar de werkplek of te vertrekken. Hij zei ook dat hij ongeveer 10% van het personeel bij zijn elektrische autobedrijf moet schrappen. Dit sloeg in als een bom.

Musk heeft onlangs gewaarschuwd dat de economie van Amerika al in een recessie is of is op weg naar een recessie. De miljardair-CEO van Tesla en SpaceX is echter van mening dat een recessie “een goede zaak” is, en zegt: “Het regent al te lang geld op dwazen. Er moeten wat faillissementen gebeuren.” Hij schatte ook dat de recessie tussen de 12 en 18 maanden zal duren.

Zorgen

Elon Musk staat niet alleen hierin met zijn zorgen over de economie. Andere experts zeggen soortgelijke dingen. Morgan Stanley-analist Adam Jonas is van mening dat er rekening moet worden gehouden met de zorgen van Musk en legt uit: Elon Musk heeft een uniek geïnformeerd inzicht in de wereldeconomie. Wij zijn van mening dat een bericht van hem een ​​hoge geloofwaardigheid zou hebben.

Biden tempert de slechte verwachtingen, dat is ook zijn werk. Hij zegt: “Nou, laat me je vertellen, terwijl Elon Musk daarover praat, Ford verhoogt hun investering overweldigend,” zei Biden. “Ford verhoogt zijn investering en bouwt nieuwe elektrische voertuigen met 6.000 nieuwe werknemers. De voormalige Chrysler Corporation, Stellantis, doet ook soortgelijke investeringen in elektrische voertuigen. Intel voegt 20.000 nieuwe banen toe bij het maken van computerchips’, vervolgde de president. Hij is het dus niet eens met Musk.