“Musk neemt nu echt Twitter over”

De klucht rond de overname van Twitter door de flamboyante miljardair lijkt nu echt tot de ontknoping te komen.

De Tesla baas heeft in het laatste bedrijf in deze vermakelijke soap laten blijken er helemaal zin in te hebben om zijn nieuwste aanwinst aan te pakken. Zo plaatste hij op Twitter een filmpje waar hij met een wastafel (sink) het Twitter hoofdkantoor binnenloopt, onder het motto: Let that sink in.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

Koers van Twitter stijgt naar hoogte overnamebod

Financieel gesproken betekent dit dat de koers van Twitter naar de $ 54,20 gaat, de biedprijs van Musk. Goed nieuws voor de beleggers die al die tijd hun aandeeltjes Twitter hebben vastgehouden, want die kunnen nu de volle winst pakken. Veel, vooral kleinere beleggers, hebben in de rumoerige tussentijd in paniek ondertussen hun $TWTR met verlies verkocht, waardoor ze waarschijnlijk met wat minder blije emoties naar de ontknoping van deze tragikomedie kijken.

De handel in aandelen Twitter wordt morgen stilgelegd, dus wil je handelen, dan moet je dat vandaag doen, of anders wachten tot maandag.

Toekomstplannen van Musk

Naar verluidt heeft de omstreden multimiljardair en rijkste man ter wereld grote plannen met het door hem zo geliefde platform. Hij wil het omvormen tot een soort WeChat, een Chinese app die zowel betaalmodule, sociaal netwerk als chatapplicatie is. WeChat is in China alomtegenwoordig en kent meer dan 1 miljard gebruikers. Het concept zou dus prima kunnen werken.

Inderdaad zou dit een enorm winstgevend project zijn als iedereen overstapt. Of dat gaat lukken is natuurlijk altijd spannend. Zo heeft Facebook eerder iets dergelijks geprobeerd, en dat mislukte. dat, terwijl Facebook meer dan 1 miljard gebruikers heeft. Het aantal gebruikers van Twitter is veel kleiner.

Wat kunnen we zeggen dan: Let the show go on.