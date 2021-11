Musk waarschuwt over overheidsuitgaven en benadrukt voordelen Bitcoin

Elon Musk waarschuwt over de toenemende overheidsschulden en de gevaren daarvan. En in dat licht ziet hij de voordelen van Bitcoin.

Tesla en Spacex CEO Elon Musk heeft het dit weekend gehad over de toenemende staatsschuld in met name de VS, overheidsuitgaven en het voorstel om belasting te heffen op niet-gerealiseerde vermogenswinsten heeft de voordelen van cryptocurrencies, met name Bitcoin, benadrukt.

Elon Musk waarschuwt: ‘Uitgaven zijn het echte probleem’

Elon Musk plaatste vorige week verschillende tweets over de Amerikaanse staatsschuld en overheidsuitgaven. Hij waarschuwde ook tegen het voorstel om niet-gerealiseerde vermogenswinsten, gericht op miljardairs, te belasten. Dus als bijvoorbeeld mensen winst hebben op aandelen, maar dit nog niet verzilvert hebben, dan wordt daar belasting over geheven.

Musk is van mening dat als het voorstel zou doorgaan, de regering het niet bij miljardairs zou stoppen. “Uiteindelijk hebben ze geen geld meer van andere mensen en dan komen ze je halen”, twitterde hij begin vorige week.

Niet veel te halen

Hij regeerde op een artikel van de Washington Post. Hierin staat dat hij “in de eerste vijf jaar maar liefst $50 miljard aan belasting zou betalen. Terwijl Bezos maar liefst $44 miljard zou kunnen betalen”, tweette de CEO van Tesla naar zijn 61,7 miljoen volgers: “Volgens hun eigen schattingen, dekt deze belasting slechts ~10% van de $ 3,5 biljoen uitgavenrekening. Waar komt de overige 90% vandaan? Het antwoord ben jij.”

De Tesla-baas legde verder uit dat de Amerikaanse staatsschuld momenteel ongeveer $ 28,9 biljoen of $ 229K per belastingbetaler is, en beweerde dat zelfs als alle miljardairs tegen 100% worden belast, dit slechts een kleine deuk in het schuldcijfer zou veroorzaken. “De rest moet van het grote publiek komen”, benadrukte hij. “Dit is elementaire wiskunde.”

Ondertussen waren veel mensen het met Musk eens over het probleem van de overheidsuitgaven en de oplopende staatsschuld, en verklaarden dat dit de reden is waarom ze hun geld in crypto zetten. Brian Armstrong, CEO van Coinbase, was het met Musk eens en verklaarde: “Precies – het is volledig uit de hand gelopen. Als ze blijven printen om de schuld af te lossen en het tekort te dekken, dan zal dit de overstap naar crypto versnellen.”