Na iPhone komt de BMW sleutel ook naar Android

De traditionele autosleutel kan thuisblijven. Gewoon je BMW ontgrendelen met de iPhone of Android als sleutel.

Travel light. Het is heerlijk om zo min mogelijk spullen mee te nemen. Met name in de zomer als je bijvoorbeeld een korte broek zonder zakken draagt en geen jas bij je hebt. De smartphone is in dat opzicht een gouden middel. Het vervangt onder andere je bankpas, maar ook de autosleutel.

BMW onthulde eerder al de Digital Key. Een feature voor geselecteerde modellen in combinatie met de Apple iPhone. Nu brengt BMW de digitale sleutel ook naar Android. Let wel, enkel smartphones waarvan BMW de goedkeuring heeft gegeven werken in combinatie met de Digital Key.

De eerste Android smartphones die werken als BMW sleutel zijn de Samsung Galaxy S21 en de Google Pixel 6 en 6 Pro. Door je smartphone naast de auto te houden kun je deze ontgrendelen. Ook kan de motor gestart worden als de smartphone gepositioneerd is op het vlak om het toestel draadloos op te laden in de BMW. Dit alles werkt via de My BMW app op de smartphone zelf.

Op het moment van schrijven werkt de feature nog niet in Nederland helaas. In Duitsland, Frankrijk, Italië en bijvoorbeeld Spanje wel. Hopelijk komt de feature over niet al te lange tijd ook naar Nederland.