Na meerdere mislukkingen komt dit techbedrijf met een crypto

Het maken van een crypto is echt niet zo makkelijk. Dat merkt techbedrijf Meta ook na meerdere mislukkingen.

We hebben het hier over Meta. Bekend van onder andere Facebook. Het bedrijf is nog steeds van plan om een ​​digitale valuta te creëren. Dit blijkt uit een nieuw rapport van de Financial Times. Het nieuws komt nadat Facebook naar verluidt afgelopen februari zijn cryptocurrency-plannen had opgegeven.

Techbedrijf Meta komt met crypto

Het liep niet op rolletjes. Meta lanceerde een project dat oorspronkelijk Libra heette toen het voor het eerst werd aangekondigd in juni 2019. Maar werd omgedoopt tot Diem, nadat het kritisch werd bekeken door politici over de hele wereld. Het bedrijf zou teveel macht krijgen.

De droom van Mark Zuckerberg om een ​​digitale munteenheid uit te geven leek te zijn mislukt, nadat politici het maar niks vonden. Een congreslid, Brad Sherman uit Californië, vertelde tijdens hoorzittingen in 2019 zelfs een Facebook-manager dat een valuta die door de techgigant zou worden vrijgegeven erger zou zijn dan 9/11. Sherman noemde de hypothetische valuta ‘Zuck Bucks’, een naam die blijkbaar intern op Facebook vastzit.

Doorzetten

Opgeven is geen optie. Zuckerberg blijft de ambitie houden om een crypto te maken. Hij moet dit wel gaan doen op een manier waar hij niet weer dezelfde bak kritiek over zich heen krijgt. Wellicht is een samenwerking met een bestaande partij hierbij een optie. The Times schrijft dat stafleden van Meta proberen de “minst gereguleerde manier te vinden om een ​​digitale valuta aan te bieden”, wat niemand zou moeten verbazen. Meta heeft nog niet gereageerd op de hernieuwde ambities.