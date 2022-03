Naast Formule 1, darts en voetbal krijgt Viaplay nog meer sporten

Als je een sportfanaat bent kun je goed bij Viaplay terecht, want het aanbod sporten groeit bij de streamingservice.

Viaplay is al de thuisbasis voor Formule 1, darten en diverse voetbalcompetities. Daar komen binnenkort een aantal nieuwe sporten bij. Viaplay heeft bekendgemaakt de komende drie jaar alle live kickboks- en mixed martial arts (MMA) evenementen uit te gaan zenden. Het gaat hier om events van zowel Enfusion als van Invicta FC. Laatstgenoemde is het grootste volledig vrouwelijke MMA kanaal.

Viaplay sporten

Concreet betekent dat abonnees dit voorjaar al 40 shows voorgeschoteld krijgen. Enfusion is een Nederlandse organisatie en richt zich op zowel kickboksen als MMA. Het eerste grote gevecht is morgen al te zien. Dan zal Enfusion 105 – Tevette vs. Bchiri uitgezonden worden.

Wie fan is van meerdere sporten kan op deze manier goed bij Viaplay terecht. Ongetwijfeld zullen er ook een hoop abonnees zijn die hun schouders ophalen voor deze nieuwe sporten. Denk aan Formule 1-fans die enkel en alleen de F1 als interesse hebben. Dan is darten, voetbal en de toevoeging van kickboksen en MMA niet heel interessant voor deze groep.