NASA gaat raketten de ruimte inslingeren

SpinLaunch

Letterlijk dan hé! De ruimteorganisatie gaat proberen raketten de ruimte in te krijgen door ze omhoog te slingeren.

Technologische ontwikkelingen staan nooit stil. Ook in de ruimtevaart niet. Raketten de lucht in lanceren op de traditionele manier kost veel geld, denk daarbij alleen maar aan de brandstof. Daarom gaat NASA dit jaar een test uitvoeren, waarbij het raketten de ruimte in kan slingeren.

NASA raketten

Dit gaat de ruimteorganisatie doen met een ander bedrijf. NASA heeft een contract getekend voor een testvlucht. Dit bedrijf heet SpinLaunch en heeft een complex in New Mexico. Daar hebben ze een systeem ontwikkeld, waarmee je raketten op een andere manier de ruimte in kan krijgen. Dit doen ze vanuit een grote centrifuge. De testlancering zal dit jaar nog plaatsvinden, waarbij een lading de lucht in gaat en daarna ook weer terug moet komen.

In oktober van 2021 heeft SpinLaunch een eerste vlucht succesvol uitgevoerd. Toen werd maar twintig procent van de maximale kracht gebruikt, toch haalde de raket al een hoogte van enkele kilometers. Dit is natuurlijk heel interessant voor NASA en daar is de samenwerking dan nu ook uit voortgekomen. Een nadeel zit er wel aan, je kunt namelijk niet mensen lanceren via deze manier met een raket. Het gaat dus echt over raketten met (kleine) ladingen, zoals satellieten.

Techniek

Het lanceringsbedrijf maakt gebruik van een vacuümkamer van 91 meter hoog. Binnenin zit een arm die kan draaien. Zo snel zelfs zodat het een snelheid kan bereiken van achtduizendkilometer per uur. Bij die snelheid wordt de lading losgelaten en de via een rechte buis de ruimte ingeschoten. Hierbij is veel minder brandstof nodig. Wat niet alleen minder kost, maar ook beter voor het milieu is.