Natriumion batterij: e-car eindelijk betaalbaar

Lithium is schaars en duur. Gelukkig komt nu de eerste veel goedkopere natriumion batterij in productie.

Waarom gebruiken we overal lithium voor?

In theorie is lithium het ideale batterijmateriaal. Lithium is een klein en licht alkalimetaal, dat op water blijft drijven. Lithium is ook nog eens erg reactief, waardoor je er erg veel energie in kan stoppen. Geen wonder dat lithiumion batterijen een grote vlucht hebben genomen en dat je ze overal terugvindt: van je smartphone tot oplaadbare boormachines en elektrische auto’s. Maar er bestaat nog een ander type accu, de natriumion batterij.

Lithium vrij schaars

Lithium heeft enkele belangrijke nadelen. De belangrijkste is dat lithium schaars is. Slechts 0,002 procent van de aarde bestaat uit lithium en daarvan is er per aardbewoner 1-2 kg makkelijk te winnen. Met hangen en wurgen is dat genoeg voor een kleine autoaccu. En dan kent lithium nog andere toepassingen, zoals natuurlijk e-bikes.

Een ander nadeel is dat lithiumbatterijen gevaarlijk zijn als ze worden geopend. Zo was er laatst een brand in een flat in New York, die veroorzaakt werd door mensen die nogal dom omgingen met lithiumaccu’s van e-bikes. Tot overmaat van ramp heb je ook andere metalen nodig, die nog schaarste zijn dan lithium. Denk aan metalen als nikkel, mangaan en kobalt. Zou je in plaats van lithiumion, ook natriumion batterijen kunnen bouwen?

Natrium in enorme hoeveelheden aanwezig

Gelukkig heeft lithium een zwaarder broertje, het alkalimetaal natrium, dat helemaal niet schaars is. Integendeel! Iedereen heeft wel een paar ons natrium in huis in de vorm van keukenzout. Onze oceanen zijn vergeven van het zoute water. Zout bestaat voor 40% uit natrium.

We hebben eerder teveel zout dan te weinig, waardoor het schaarsteprobleem in één klap opgelost is. Dus als we van natriumbatterijen zouden kunnen maken, de natriumion batterij, dan zou de kostprijs drastisch dalen. En kunnen we iedere aardbewoner zonder problemen tot een westers levenspeil laten opklimmen.

Nu eindelijk een doorbraak van de natriumion batterij

De reden dat natriumbatterijen nog niet zoveel werden toegepast, is dat er nogal wat technische hindernissen waren. Een aantal onderzoekers is er nu in geslaagd om deze hindernissen te overwinnen. De enorme Chinese batterijen-fabrikant CATL heeft er heel veel vertrouwen in. Ze hebben nu een productielijn voor de natriumion batterij opgestart.

Natriumion batterij maakt elektrische auto’s veel goedkoper

CATL is enorm. Dit bedrijf heeft in haar eentje meer dan 30% van de complete markt voor batterijen voor elektrische auto’s in handen. Als een dergelijke enorme marktpartij haar resources inzet om de natriumion batterij in enorme volumes te gaan produceren, dan komen deze batterijen er gewoon. En de eerste elektrische auto’s met natriumion batterijen rijden al rond. CATL zal in 2023 de eerste grote hoeveelheden uitleveren en werkt al aan de opvolger, die 200 Wh in plaats van 180 Wh per kilo moet gaan opslaan.

Veiliger, en werken ook bij vorst

We kunnen dus nu verwachten dat het komende jaar heel veel goedkopere elektrische auto’s op de markt komen, omdat de grootste kostenpost, de elektrische batterij, nu eindelijk betaalbaar wordt. Elektrische auto’s zitten veel simpeler in elkaar dan benzineauto’s, waardoor de prijzen de komende decennia echt enorm omlaag kunnen gaan. Ver onder de kosten van een benzineauto, zelfs.

Technisch gezien hebben natriumion batterijen nog meer voordelen. Zo zijn ze bijvoorbeeld veel veiliger dan lithiumion batterijen. Ook is hun gevoeligheid voor temperatuur veel kleiner. Dat weegt ruimschoots op tegen de wat kleinere energiedichtheid.

Natriumion batterij brengt goed leven voor iedereen

Als de hele wereld een westerse levensstandaard wil hebben, hebben we daar niet genoeg lithium voor. Maar we hebben wel meer dan genoeg natrium, waardoor we iedereen kunnen laten meegenieten van de technische vooruitgang, waar ter wereld je ook woont. Want met goede en goedkope natriumion batterijen kunnen we de hele wereld, zelfs nu straatarme landen, laten lopen als een zonnetje.