Natuurlijk. Jeff Bezos koopt ijsmachine voor in villa

Als je tot één van de rijkste mensen ter wereld hoort doe je waar je zin in hebt. Zoals Jeff Bezos, die een ijsmachine voor in z’n villa heeft gekocht.

Hoe vier jij je weekend? Amazon-topman Jeff Bezos heeft zijn eigen feestje in zijn villa. Hij heeft zijn eigen ijsmachine gekocht voor in huis. De machine laat je eigen softijsjes maken. Wat nou vriezer vullen met ijsjes uit de supermarkt, gewoon je eigen ijs maken!

Jeff Bezos ijsmachine

Het is het bedrijf zelf dat melding maakt van deze bezorging. Ze zeggen een ijsmachine aan het adres van Bezos te hebben geleverd. Ze waren er zelf zo verbaasd over, omdat normaal gesproken alleen bedrijven dergelijke aankopen doen. Het is op z’n zachtst gezegd ongebruikelijk om een ijsmachine voor jezelf te kopen om vervolgens ijsjes te tanken.

Wat Jeff Bezos bezielde om een ijsmachine te kopen weet alleen hijzelf. Voor CVT Soft Serve, het bedrijf dat de ijsmachine heeft bezorgd, is het de deal van de eeuw. De afgelopen dagen regent het posts over de bezorging op de sociale media kanalen van het bedrijf. Ze zijn er zelfs verbaasd over dat het nieuws viral is gegaan. En ja, nu hebben wij het er zelfs in Nederland over.