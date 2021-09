Nederland grote speler op gebied van Bitcoin transacties

Nederland speelt als klein land een vrij prominente rol in de wereld van cryptocurrency transacties. Dat blijkt uit onderzoek.

Is Europa dan het walhalla van crypto? Je zou het misschien niet zeggen, maar in ons continent vinden de meeste cryptocurrency transacties ter wereld plaats. Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek van Chainalysis. In dat rijtje staat Nederland op de vierde plaats.

Koploper in het aantal cryptocurrency transacties is het Verenigd Koninkrijk. Daar handelen ze voor zo’n 170 miljard dollar aan crypto en zijn daarmee goed voor een aandeel van maar liefst 49 procent.

Halverwege 2020 begon er een soort opmars in Europa als het gaat om cryptocurrency transacties. Dat ging uiteindelijk zo hard dat grootmacht Azië op dit gebied werd ingehaald. 25 procent van de wereldwijde cryptotransacties vindt plaats in CNWE. Die afkorting staat voor West-, Noord- en Centraal-Europa.

Nederland op nummer vier in cryptocurrency transacties

De top vijf landen in Europa waar de meeste crypto transacties plaatsvinden zijn het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Zwitserland. Ook in die volgorde.

Stablecoins zijn goed voor tussen de 25 en 30 procent van de transacties. In het Verenigd Koninkrijk is Bitcoin goed voor 27 procent van alle cryptocurrency transacties. Ethereum heeft juist in Duitsland met 40 procent weer een groot aandeel. Het verschilt echt per land, want in Frankrijk is 20 procent van de handel in handen van Bitcoin en 45 procent in Ethereum en wETH (Wrapped ETH).