Nederlanders delen massaal hun accounts van streamingsdiensten

Nederlanders staan bekend als krentterig, daarom delen ze ook massaal hun accounts van verschillende streamingsdiensten.

Lekker een avondje Netflixen, veel Nederlanders doen het. Maar wat nou als er een gave serie is op een andere streamingsdienst, maar je hebt geen account? Dan deel je die toch even met vrienden of familie. Dat doen dus ook veel Nederlanders, blijkt uit de nieuwste cijfers.

Nederlanders delen accounts streamingsdiensten

Pricewise maakt bekend dat 34 procent meekijkt op het account van een ander. In 2020 gaf nog 28% aan niet te betalen voor diensten zoals Netflix, Disney+ en Videoland. Zij keken dus gratis mee op het account van iemand anders. Vooral jongeren gaan hier ‘flexibel’ mee om en mede hierom gaan de percentages omhoog. Zij kijken bijna geen lineaire TV meer en hebben geen zin om voor elke streamingsdienst te betalen.

Telecomexpert Jeroen Snellen begrijpt het wel waarom dit gedaan wordt. “De verschillende aanbieders hebben vrijwel allemaal een stukje populaire content. Wil je van al deze diensten gebruikmaken dan hangt daar een behoorlijk prijskaartje aan vast.” Het is daarom logisch te noemen dat consumenten naar een oplossing kijken. En een onderlinge afspraak met je vrienden is zo gemaakt, ook al mag het eigenlijk niet.

Trouw

Ouderen blijven trouw aan de TV. 23 procent van de Nederlanders kijkt helemaal niet naar streamingsdiensten, waaronder veel babyboomers. Snellen geeft aan dat je een duidelijk verschil ziet tussen leeftijdsgroepen, waarbij ouderen vaker voor een abonnement in combinatie met televisie kiezen. Dat komt natuurlijk omdat deze generatie is opgeroeid met deze manier van TV kijken. Voor de jongere generatie is dat helemaal niet vanzelfsprekend.