Nederlandse Horizon krijgt eigen serie op Netflix!

De Horizon Zero Dawn gamereeks, van Nederlandse makelij, krijgt een eigen serie op Netflix.

De ambities zijn groot bij Sony. Het Japanse techbedrijf wil games uit eigen studio’s en van partners tot bloei laten komen in een film of serie. Een trend dat we de laatste jaren wel meer zien. De vraag is altijd of de uiteindelijke film of serie net zo gaaf is als de game, maar voor de fans heeft het wel iets. Je ziet toch je favoriete personage tot leven komen op het witte doek.

Horizon Zero Dawn op Netflix

Sony zou het idee hebben geopperd om van de Horizon Zero Dawn reeks een serie te maken op Netflix. Daarover bericht Variety. Ook is een film in de maak op basis van de Gran Turismo raceserie. Het zijn allemaal nog ideeën of plannen die aan het begin van ontwikkeling staan. Verwacht dus niet dat je volgend jaar al daadwerkelijk zo’n serie of film kunt kijken.

Een andere serie die wel al binnenkort verschijnt is The Last of Us op Amazon Prime. Verder werkt Sony nog aan allerlei andere titels die moeten verschijnen op diverse streamingdiensten. Ik noem een Twisted Metal serie op Peacock, een Gof od War serie op Prime, een Ghost of Tsushima film en een film van Metal Gear Solid.

Stuk bij stuk titels waar ik warme herinneringen aan heb. Maar ik game dan ook veel op PlayStation. Fans zullen ongetwijfeld halsreikend uitkijken naar verfilmingen van deze titels.