Nederlandse Zens lanceert 4-in-1 MagSafe-oplader

Een 4-in-1 MagSafe-oplader, maar dan van Nederlandse komaf in vorm van het merk Zens. Het product is vandaag gelanceerd.

Voor opladers, accessoires, hoesjes en verzin het maar kun je online overal terecht. De meeste items zullen gemaakt worden in Azië of de Verenigde Staten. Maar er zijn ook op Hollandse bodem bedrijven te vinden die mooie spullen maken. Het voordeel is dat je te maken hebt met Europese garantie en makkelijk terecht kunt in het geval van een eventueel probleem.

In dat geval is de Zens 4-in-1 MagSafe-oplader een interessante. We hebben allang niet meer één apparaat om draadloos op te laden. Tegenwoordig hebben we draadloze oortjes, een smartwatch, je smartphone en ga zo maar door wat draadloos opgeladen kan worden. Een 4-in-1 lader is dus geen pure luxe, maar gewoon pure noodzaak!

De lader van Zens bestaat uit een 15W magnetische houder en heeft de kleur zwart. Zoals de naam al doet vermoeden is het product gemaakt voor MagSafe-compatibele apparaten. De houder kan een apparaat zowel in liggende als staande positie opladen. Je hebt een 5W draadloos oplaadpunt voor AirPods. Het is echter ook mogelijk om een ander QI-compatibel apparaat op te laden.

De Zens 4-in-1 MagSafe-oplader is gemaakt van aluminium en komt met 3 jaar garantie. Vanaf vandaag is het product verkrijgbaar voor een adviesprijs van € 139,99.