Need for Speed 2022 is uitgesteld en dit is waarom - Apparata

Keek je ook uit naar een nieuwe Need for Speed? Wij ook. Helaas moeten we langer geduld hebben, want Need for Speed 2022 is uitgesteld.

In 2020 bracht Electronic Arts (EA) een remaster uit van Need For Speed: Hot Pursuit uit 2013. Deze kwam alleen uit op de vorige generatie consoles en was, eerlijk gezegd, een tegenvaller. Niet de game zelf, want die heb ik niet geprobeerd, maar het feit dat uitgerekend deze titel een remaster kreeg. Een nieuwe titel had toch een stuk leuker geweest.

Die nieuwe titel zou in het begin van 2022, begin volgend jaar dus, verschijnen. Helaas gaat ook dat niet gebeuren. Need for Speed 2022 is uitgesteld tot een later moment. De reden heeft te maken met Criterion Games. Dit is de ontwikkelaar verantwoordelijk voor de Need for Speed games.

Criterion Games is ingeschakeld om tijdelijk EA DICE te helpen. Laatstgenoemde studio werkt aan de nieuwe Battlefield. Nog een grote titel waar ze bij EA druk mee zijn. Blijkbaar hebben ze extra hulp nodig met het ontwikkelen van de shooter. Criterion Games kan helaas niet aan beide games tegelijkertijd werken, waardoor voor nu Battlefield de prioriteit heeft gekregen.

Nu Need for Speed 2022 is uitgesteld moet je rekening houden met een release in misschien pas 2023. Dat is nog behoorlijk ver weg. Ter vergelijking, de laatste echte nieuwe Need for Speed was Heat en deze verscheen in 2019. Het zou jammer zijn als er zo’n groot gat tussen de releases van de nieuwe titel en Heat komt te liggen. Dit lijkt echter onvermijdelijk. (via Polygon)