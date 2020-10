Need for Speed: Hot Pursuit Remastered - de moeite waard? - Apparata

De vraag die bij Need for Speed-fans naar boven zal komen. Is Need for Speed: Hot Pursuit Remastered het waard?

Daar kunnen we je geen antwoord op geven. Simpelweg omdat de komst van de game deze week is bevestigd. Hot Pursuit Remastered brengt het avontuur van 10 jaar geleden naar de huidige generatie consoles. Maar het voelt wat onwennig.

De oorspronkelijke Need for Speed: Hot Pursuit verscheen in de jaren negentig. In 2010 werd het spel nieuw leven ingeblazen met een compleet nieuw deel. Enkel de naam Hot Pursuit werd opnieuw gebruikt. De game verschijn destijds op de PlayStation 3, PC en Xbox 360. Nu komt Hot Pursuit Remastered eraan en het spel komt naar de PlayStation 4 en Xbox One.

Maar wie zat er eigenlijk op een Hot Pursuit Remastered te wachten? Fans roepen al jaren een remaster voor Underground, Underground 2 of een Most Wanted. Hot Pursuit uit 2010 was een vermakelijke NFS, maar wist het zeker niet tot het lijstje met legendarische NFS-games te schoppen. Waarom is juist dit deel dan uitgekozen voor een Remaster?

Wellicht zitten we er helemaal naast en gaan de verkopen goed uitpakken voor EA Games. Need for Speed: Hot Pursuit Remastered verschijnt 13 november op de PS4, Xbox One en PC. Op 13 november komt de game ook naar de Nintendo Switch.