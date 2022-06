Neem een duik in ’s werelds beste luxe hotelzwembaden

Wij hebben de drie mooiste hotelzwembaden voor je op een rijtje gezet. Neem en duik en geniet van de luxe.

Nog maar vijf weken en dan begint voor veel mensen de zomervakantie. De eerste echte vakantie in jaren zonder al het corona gedoe. Dus waar kijk je het naar uit? Lekker zwemmen in een zwembad natuurlijk. Hier zijn de drie ’s werelds meest verbluffende zwembaden.

Luxe hotelzwembaden

We beginnen in Europa. Lekker dichtbij en goed te doen om met de auto. Het Tschuggen Grand Hotel, een luxe resort in het spectaculaire Alpengebied van Arosa op een hoogte van meer dan 5.900 voet, beschikt het over vier fantastische zwembaden in hun Tschuggen Bergoase Spa. Compleet met massagejets, hydrojets en een relaxbank. Het binnen-/buitenzwembad van de Tschuggen Bergoase is het perfecte toevluchtsoord na een dag in de bergen. Ontworpen door Mario Botta, brengt de Tschuggen Bergoase het buitenleven naar binnen door natuur, warmte, licht, water en rotsen te combineren om een ​​unieke spa en zwembad te creëren.

Tschuggen Grand Hotel

De Singular Rooftop Bar van The Singular Santiago wordt beschouwd als een van de beste terrassen in heel Santiago. Met een bevoorrecht uitzicht op de San Cristobal en de berg Santa Lucia. En een bar met 115 likeuren om uit te kiezen, is de Rooftop Bar gericht op het bereiden van kenmerkende drankjes. In de zomer is er iets speciaals: dan stelt de Singular Rooftop ook zijn fantastische zwembad op het dak open voor gasten. Het heeft natuurlijk een marmeren bar van 8 meter hoog, verschillende eettafels en ligstoelen.

The Singular Santiago

Thailand mag in dit lijstje van luxe hotelzwembaden niet ontbreken. The Ritz-Carlton, Koh Samui, een tropisch paradijs tegen de natuurlijke schoonheid van de Golf van Thailand, beschikt over een prachtig overloopzwembad in hun Spa Village Koh Samui. Het is een uniek zwembad dat wordt omgeven door de openluchtbehandelingspaviljoens van de accommodatie.