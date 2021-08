Nestflix: de ultieme parodie op Netflix met nep films en series

Oké, in deze site heeft zoveel uur gezeten dat Nestflix, als parodie op Netflix, een zeer geslaagde grap is.

Op basis van bestaande films en series allerlei spin-offs of eigen versies verzinnen. We hebben het allemaal wel eens gedaan in ons hoofd. Nestflix brengt die fantasie naar werkelijkheid. Dit is een site waar allerlei neppe films en series te vinden zijn. En dit is niet zomaar een grap waar je na twee minuten klaar mee bent.

Van Nestflix is namelijk serieus werkt gemaakt. De site is een kopie van de bibliotheek van Netflix. Er zijn maar liefst 400 (!) neppe films en series te vinden. Inclusief beschrijving, screenshots en een cast. Zou Netflix stiekem hier inspiratie uithalen?

Er staan titels tussen die nooit een opvolger hebben gehad, of juist een parodie vormen op de echte serie of film. Denk aan Titanic 2, The Jump Street Collection en Star Trek: So Very Tired. Het is allemaal te vinden op Nestflix.

De site is gemaakt door grafisch designer Lynn Fisher. Een beter visitekaartje van je eigen werk kun je niet geven. Fisher neemt ook verzoekjes aan. Deze kun je achterlaten op de site. Zo kun je een eigen bijdrage leveren aan de bibliotheek van al reeds bestaande honderden neppe films en series.