Netflix april 2022 – nieuwe films en series￼

Koud winterweer buiten. Tijd voor Netflix, wat heeft de streamingdienst in april 2022 te bieden?

En toen was het alweer de vierde maand van het jaar. Een nieuwe maand betekent nieuwe films en series op Netflix. Hieronder een overzicht van wat april 2022 op Netflix je zoal te bieden heeft. En het aanbod ziet er goed uit. Een nieuw seizoen Better Call Saul, Russian Doll en Ozark bijvoorbeeld. Dit en meer in het overzicht hieronder!

Netflix Original Series in april

Dirty Lines – 8 april

Elite: Seizoen 5 – 8 april

Anatomy of a Scandal – 15 april

Better Call Saul: seizoen 6 deel 1 – 19 april

Russian Doll: seizoen 2 – 20 april

Selling Sunset: seizoen 5 – 22 april

Ozark: seizoen 4 deel 2 – 29 april

Netflix Films in april 2022

Forever Out of my League – 1 april

The In Between -8 april

Choose or Die – 15 april

Gasoline Alley – 26 april

Overige content op Netflix april

Return To Space – 7 april

The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes – 27 april

David Spade: Nothing Personal – 26 april

The Last Bus – 1 april

Battle Kitty – 19 april

Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles – 28 april

Hotel Beau Séjour: seizoen 1 & 2 – 5 april

The Defeated: seizoen 1 – 23 april

De films van april