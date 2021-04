Netflix betaalt enorm bedrag voor nieuwe films met Daniel Craig - Apparata

De Amerikaanse streamingdienst Netflix investeert flink in twee nieuwe films met de James Bond-acteur Daniel Craig in de hoofdrol.

In 2019 verscheen de misdaad-mysterie film Knives Out van regisseur Rian Johnson. De hoofdrollen waren weggelegd voor Daniel Craig en Chris Evans. Netflix heeft een bedrag van 450 miljoen dollar neergelegd om van deze film twee opvolgers te maken met wederom Daniel Craig in de hoofdrol, onder de regie van dezelfde regisseur. Netflix heeft een deal gesloten met de producer Media Rights Capital om dit voor elkaar te krijgen. Daarover bericht Deadline.

Daniel Craig in een Netflix film

Het is voor Netflix een flinke investering om een bekende regisseur en acteur te strikken. Het is immers niet zo dat de streamingdienst de investering kan terugverdienen met bioscoopkaartjes, zoals met films vaak het geval is. De nieuwe Knives Out films moeten nieuwe abonnees trekken. Daarnaast kan het bedrijf nog flink geld verdienen door bijvoorbeeld reclame te maken voor een commercieel product in de film.

Het is nog niet bekend wanneer de productie gaat starten van de vervolgen. Hou er dus rekening mee dat het nog wel een paar jaar gaat duren voordat je James Bond-acteur Daniel Craig ziet in deze exclusieve Netflix films.