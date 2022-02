Netflix brengt smartphone functie naar de TV

Kun je lachen op het grote scherm. De Netflix feature Fast Laughs gaat van de smartphone nu ook naar de tv.

Het principe van TikTok is al tig keer gestolen. Denk bijvoorbeeld aan Instagram Reels, maar ook Netflix heeft zijn eigen variant op TikTok bedacht. Een tijdlang exclusief op smartphones kon je comedy reels kijken in TikTok stijl. Oftewel korte verticale video’s, onder de naam Fast Laughs in de app van Netflix. De Amerikaanse streamingdienst heeft dit principe nu naar de tv gebracht, want waarom mag je niet op je tv lachen om korte filmpjes?

De clips zijn fragmenten uit Netflix Original films en series. Mocht je er smakelijk om gelachen hebben, dan krijg je de kans om de serie of film meteen te gaan kijken. Slim staaltje marketing van Netflix, gewoon gebakken in de eigen dienst. De feature werkt nog niet hier in Nederland helaas. Netflix heeft de service uitgerold in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Australië en Nieuw-Zeeland. Het is niet bekend of wij ook nog aan de beurt komen.

De grappen die getoond worden in Fast Laughs zijn alleen toegankelijk vanaf een gewoon Netflix-account. Netflix Kids, een account dat je binnen de app kan draaien met content gericht op kinderen, bevat geen grappen en grollen.