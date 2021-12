Netflix deelt eerste beelden The Witcher: Blood Origin

Als een verrassing heeft Netflix de eerste beelden online gezet van de nieuwe serie The Witcher: Blood Origin.

Met The Witcher heeft Netflix goud in handen. Het eerste seizoen van de serie werd met veel lof ontvangen. Niet zo heel gek dat de Amerikaanse streamingdienst meer wil doen met het universum dan slechts één serie produceren. En dat betekent spin offs. De eerste spin-off is een prequel genaamd The Witcher: Blood Origin. Geheel tegen alle verwachtingen in krijgen we nu al beelden te zien van deze prequel.

Het gaat hier om beelden die tevens deel uitmaken van het tweede seizoen van The Witcher. De trailer is vastgeplakt aan de laatste minuten van de laatste aflevering van seizoen twee. De streamingdienst heeft de beelden als het ware verstopt in de serie, maar de oplettende kijker had door dat er na de credits nog wat volgde.

Netflix zelf heeft de trailer nog niet op YouTube gezet. Er zijn echter uploaders die de beelden geknipt hebben en zelf op YouTube delen. Daardoor kun je toch de trailer op deze manier bekijken. Netflix kan overigens via YouTube de beelden offline halen, dus kijk gauw onderstaande video voordat deze verdwijnt. The Witcher: Blood Origin verschijnt in 2022 op Netflix.