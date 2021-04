Netflix domineert de Oscars 2021, verbreekt record - Apparata

Netflix verdubbeld het vorige record en wint tijdens de 2021 Oscars maar liefst zeven gouden beeldjes. De hoofdprijzen blijven daarentegen uit.

Netflix en andere streamingdiensten worden steeds meer (maar nog steeds niet volledig) geaccepteerd door de Academy. Tijdens de 2021 Oscars van afgelopen nacht verbreekt Netflix haar eigen record en domineert. Geen enkele andere ‘studio’ wist maar liefst 7 Oscars in de wacht te slepen. Toegegeven, Netflix wist geen enkele ‘belangrijke’ Oscar te verdienen, maar dat zijn de gekke regeltjes van het filmfestijn. Desalniettemin wint de streamingdienst dik.

Netflix domineert Oscars 2021

De resultaten van de Oscars 2021 zijn binnen en Netflix wist maar liefst 7 gouden beeldjes in de wacht te slepen. Fans van de awardshow zullen daarentegen een tendens herkennen; Netflix werd niet erkend in alle vooraanstaande categorieën. De streamingdienst won een hoop secundaire beeldjes. Hoe dan ook, met 36 nominaties en 7 wins was Netflix verreweg de grootste speler tijdens de uitreikingen.

De grote verrassing was daarbij het feit dat de recentelijk overleden Chadwick Boseman géén Oscar won voor zijn performance in Netflix’ Ma Rainey’s Black Bottom. De verwachtingen waren hoog voor de film, aangezien Boseman tot aan zijn dood ontzettend populair was. Velen gingen ervan uit dat hij een postume Oscar zou winnen. In plaats daarvan ging het beeldje voor beste acteur naar Anthony Hopkins in The Father.

Verder gingen drie andere primaire Oscars naar het relatief onafhankelijke Nomadland; Chloé Zhao won het beeldje voor beste regisseur en de film zelf won Best Picture. Hoofdrolspeelster Frances McDormand won daarnaast de Oscar voor beste vrouwelijke hoofdrol. Kortom, Nomadland is zonder meer de grote winnaar van het evenement wat betreft het aanzien van de gewonnen beeldjes.

Netflix wist de Oscar 2021 daarentegen te verlaten met de meeste Oscars. Hieronder alle wins van de streamingdienst op een rijtje.