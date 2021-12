De ellende vergeten met Netflix Feel Good. We geven je 5 films die de stemming in huis een stuk vrolijker maken.

De boodschap van de regering sloeg er behoorlijk hard in. Logisch dat jij je gedachten even ergens anders op wilt focussen met bijvoorbeeld een stel leuke films. Ik bedoel, op een willekeurige nieuws app en het gaat alleen maar over aangekondigde lockdown. Hier zijn 5 films die je vrolijk stemmen met Netflix Feel Good.

Twee singles die elkaar nauwelijks kennen en niet alleen willen zijn tijdens de feestdagen, worden elkaars platonische metgezel, maar krijgen dan gevoelens voor elkaar.

Fatherhood (2021)

Een kersverse vader die weduwnaar is geworden, worstelt met twijfels, angst, verdriet en vieze luiers als hij zijn dochter alleen moet opvoeden. Een waargebeurd verhaal.

The Polar Express (2004)

Op kerstavond stapt een jongen op een magische trein en reist naar de Noordpool. Hij ontdekt de betoverende wonderen van vriendschap en het kerstgevoel.

Crazy, Stupid, Love (2011)

Als Cal hoort dat zijn vrouw wil scheiden, begint hij met de hulp van een geraffineerde jonge vrijgezel schoorvoetend zijn nieuwe leven als alleenstaande.

A Dog’s Way Home (2019)

Een toegewijde, aan heimwee lijdende hond gaat op een zware reis door het Amerikaanse binnenland om herenigd te worden met haar baas.

Dit was onze Netflix Feel Good: 5 films die je vrolijk stemmen!