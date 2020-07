Netflix gaat nieuwe duurste film maken

De regisseurs van Avengers: Endgame krijgen een enorm budget van Netflix om een film te maken, het zal de duurste ooit worden voor het bedrijf.

Totdat er weer een overtreffende trap komt is dit voorlopig de duurste Netflix film ooit. De Amerikaanse streamingdienst heeft 200 miljoen dollar budget beschikbaar gesteld voor het duo Joe en Anthony Russo. De regisseurs van Avengers: Endgame gaan met dit budget aan de slag om een Netflix film te maken.

De film heet The Gray Man en zal een spionage actiefilm worden. Acteurs Ryan Gosling en Chris Evans gaan het tegen elkaar opnemen als ervaren huurmoordenaars. De film is gebaseerd op de boekenserie van schrijver Mark Greaney.

Tot nu toe was The Irishman de duurste Netflix film ooit. Deze titel had een budget van 170 tot maximaal 200 miljoen dollar tot de beschikking. Ook actiefilm 6 Underground had een budget van 150 tot 170 miljoen dollar. Voor de populaire Netfilx film Extraction was een budget van ‘slechts’ 65 miljoen dollar uitgetrokken.

De verwachting is dat The Gray Man pas in 2022 te zien zal zijn. Volgens Deadline is de productie van de titel eind 2021 helemaal klaar. Het gaat vermoedelijk weer een belangrijke titel worden voor Netflix. We moeten nog wel even geduld hebben op deze duurste Netflix film.