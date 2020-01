Netflix heeft nu ook een eigen ijsje

Lekker voor bij je filmavond.





Onderuitgezakt op de bank kijken naar je favoriete serie of film op Netflix. Dat doe je met een drankje, een zak chips, popcorn of misschien wel een bak ijs. Ben jij zo’n persoon die graag onder het genot van een ijsje naar Netflix kijkt, dan heeft de Amerikaanse streamingdienst goed nieuws voor je.

In samenwerking met Ben & Jerry’s heeft Netflix een eigen ijsje gekregen. Het heet de Netflix & Chill’d. En nee, dat is geen grap. Misschien leuk om uit je vriezer te halen als je een date op bezoek krijgt?

Het moet wel je smaak zijn. Netflix & Chill’d bevat pindakaasroomijs, is zoet en heeft een kleine zoute twist in zich. Om het geheel af te maken zitten er kleine stukjes brownie in.

Ben & Jerry’s gaat de ijssmaak wereldwijd verkopen. Online, maar ook in de winkel. Mocht je de smaak niet tegenkomen in je lokale supermarkt en wil je toch origineel uit de hoek komen dan zul je het product online moeten bestellen.