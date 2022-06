Netflix in zwaar weer, ontslaat honderden medewerkers

Hier in Nederland lees je vooral over personeelstekorten. Maar dat is niet overal zo. Netflix ontkomt niet aan ontslagen.

Banken spreken over een mogelijke recessie in 2023. Maar wellicht is die recessie al gaande. In elk geval in de Verenigde Staten merken ze dat. Meerdere bedrijven houden ontslagrondes. Zoals Tesla, maar ook Netflix.

De Amerikaanse streamingdienst gaat 300 medewerkers ontslaan. Niet alleen in de VS, maar ook buiten Amerika. Het meerendeel van de ontslagen zullen in elk geval in de Verenigde Staten zijn. Diverse departementen van Netflix worden geraakt door de ontslagen.

Netflix zegt dit te moeten doen doen om kosten te besparen binnen het bedrijf. Tegelijkertijd lopen investeringen door en valt deze beslissing in lijn met het doel om de omzet langzaam te laten groeien.

Al langere tijd zit Netflix in zwaar weer. Aandeelhouders waren niet blij met de laatste resultaten van de streamingdienst. Sinds het begin van dit jaar is het aandeel Netflix met bijna 70 procent gedaald. De laatste weken klimt het aandeel weer een beetje.

De groei lijkt er uit bij Netflix. De dienst kijkt daarom naar alternatieve manieren om geld te verdienen. Bijvoorbeeld met de komst van advertenties en nieuwe abonnementsvormen. Hou er ook rekening mee dat er mogelijk weer een prijsverhoging aan zit te komen. (via Variety)