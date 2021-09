Netflix is een geniale functie aan het uitrollen

De streamingsdienst Netflix blijft innoveren en is bezig om een geniale functie uit te rollen.

We kijken wat af op Netflix. Onverminderd blijft de streamingsdienst groeien. Ook al neemt de groei wel wat af. De dienst zit verder ook niet stil, het blijft hun platformen testen en vernieuwen. Nu ook weer bij de app. Daar introduceert Netflix een functie die zo simpel is, dat het geniaal is.

Netflix rolt functie uit

Een app moet gewoon goed werken. Het is een hulpmiddel. Bij Instagram moet je gelijk de content zien van de mensen die je volgt. Bij Uber moet de taxi je vinden. Cruciaal voor een succesvolle app is dat het doet waar het voor gemaakt is. Anders haken mensen snel af.

Naast deze basis zijn er ook andere ontwerpniveaus. Een van beste is de functie waar je nooit aan gedacht hebt, maar die zo goed is dat je verbaasd bent waarom je er nooit zelf opkwam. Meerdere gebruikers van de Netflix- app kwamen achter zo’n functie.

Netflix deed het. Een functie ontwikkelen die simpel is, maar er nog niet is. Het gaat over als je de app gebruikt op je smartphone en het volume lager zet, dat er dan automatisch ondertitels verschijnen. Het werkt zo:

TIL the Netflix app on phones will enable subtitles if you turn the volume down all the way. pic.twitter.com/n3IAaEoIrd — frug (@krazyfrog) September 19, 2021

Laten we eerlijk zijn, dit is toch handig? Maar helaas, Netflix heeft dit nog niet beschikbaar gemaakt voor iedereen. Soms werkte het bij gebruikers bij previews, maar niet bij reguliere video’s. De tweet is dus gebaseerd op bestaande techniek. Maar Netflix heeft het (nog) niet voor iedereen uitgerold. Vermoedelijk is het bedrijf de functie aan het testen. Of is het voor een andere reden…

Het blijkt dat Netflix deze functie nu expliciet gebruikt om beter te kunnen adverteren. Bij advertenties zetten veel mensen het geluid uit. Ze kunnen de advertentie niet skippen, dus dan luisteren ze er maar niet naar. En dan gaan dus de ondertiteling aan.