Netflix juni 2021 – nieuwe films en series - Apparata

Foto via Warner Bros.

Enkele razend populaire series gaan in juni 2021 weer verder op Netflix. Ook introduceert de streamingdienst wat kaskrakers, waaronder Joker.

In de eerste echte zomermaand van dit jaar introduceert Netflix een hoop toffe nieuwe content om na een lange zonnige dag van te genieten. Vooral series krijgen in juni van Netflix extra veel aandacht. Zo komt het langverwachte tweede seizoen van Lupin eindelijk uit. Ook The Walking Dead, Élite and The Last Kingdom gaan weer verder. Oh, en check in het Netflix mei-artikel wat er recentelijk nog allemaal online kwam.

Netflix Original Series in juni 2021

The Restaurant: seizoen 4 – 1 juni

On Becoming a God in Central Florida: seizoen 1 – 1 juni

Feel Good: seizoen 2 – 4 juni

Lupin: deel 2 – 11 juni

Workin’ Moms: seizoen 4 – 15 juni

Black Summer: seizoen 2 – 17 juni

Élite: seizoen 4 – 18 juni

The Last Kingdom: seizoen 4 – 22 juni

Too Hot to Handle: seizoen 2 – 23 juni

Netflix Films in juni 2021

Sweet Tooth – 4 juni

Joker – 5 juni

Awake – 9 juni

Skater Girl – 11 juni

De Wensdraak – 11 juni

Fatherhood – 18 juni

Good on Paper – 23 juni

Sex/Life – 25 juni

America: The Motion Picture – 30 juni

Overige films en series van juni