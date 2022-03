Netflix komt met nieuwe gave Nederlandse serie

Netflix

De streamingsdienst Netflix heeft hoge verwachtingen van de nieuwe Nederlandse serie. Er is een teaser die je nu kunt bekijken.

Denk je aan een Nederlandse serie op Netflix, dan denk je bijna automatisch aan Undercover. Maar nu komt de streamingsdienst met een nieuwe serie die geproduceerd is in Nederland. De serie heeft ‘Dirty Lines’ en moet minimaal het succes van Undercover evenaren.

Nieuwe Nederlandse Netflix serie

De serie gaat over een echt Nederlands onderwerp, namelijk de opkomst van sekslijnen. Dat gebeurde in jaren tachtig, waarin het hippie-leven floreerde. Lekker vrij leven en denken, maar ook de drugs die daarmee gepaard ging.

Netflix zegt dat ‘Het verhaal van Dirty Lines begint anno 1987 in Amsterdam, een tijd waarin de Nederlandse samenleving snel veranderde. Psychologiestudente Marly Salomon (Joy Delima) start met een bijbaantje bij een gloednieuw bedrijf: Teledutch. Het telecombedrijf, opgericht door de broers Frank (Minne Koole) en Ramon Stigter (Chris Peters), is Europa’s eerste onderneming in sekslijnen. Binnen no-time verdienen Frank en Ramon geld als water en wordt Marly volledig meegezogen in deze wilde en snelle transformatie. De laatste jaren van de Koude Oorlog gaven hoop en inspireerden een nieuwe generatie om het leven uitbundig te vieren. Amsterdam werd het epicentrum van deze culturele revolutie waarin housemuziek en de nieuwe liefdesdrug XTC werden geïntroduceerd. De sekslijnen boden een nieuwe manier om anoniem seks te ervaren, waardoor niet alleen de moraal van de consumenten, maar bovenal dat van hun bedenkers voorgoed veranderde.’

Wanneer te zien?

We moeten nog een maandje wachten op de serie. Op 8 april staat hij op Netflix. Je kunt verwachten dat er bekende namen in spelen, zoals Abbey Hoes en Benja Bruijning.