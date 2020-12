Netflix laat je nu ook alleen luisteren - Apparata

Niet kijken naar Netflix, maar luisteren. Een bijzondere ontwikkeling voor de Amerikaanse streamingdienst.

Netflix zet je ‘aan’ om naar een film, serie, documentaire of show te kijken. Het platform is uitgegroeid tot een inmiddels bijna primair onderdeel van het huishouden. Maar Netflix wil groeien en dat gaan ze doen op een heel ander vlak. Spotify pas maar op, want Netflix gaat aan de podcasts.

Netflix moet straks ook een platform worden waar je niet alleen kunt kijken, maar ook kunt luisteren. De Amerikaanse streamingdienst test momenteel de mogelijkheid om te luisteren naar content. Dat ontdekte Android Police op basis van een server update. Er is een Video Uit-knop ontdekt in de hoek van de speler op Netflix. Het scherm gaat dan op zwart, terwijl de audio doorloopt. Je telefoon verdwijnt in de broekzak en je luistert verder. De update is regio verschillend, dus de kans is aanwezig dat wij nog niets zien van deze nieuwigheid.

Voor films en series natuurlijk niet zo relevant. Het luisteren kan echter de introductie van audioboeken, podcasts en misschien wel muziek betekenen op Netflix. Het is afwachten wat Netflix precies van plan is met deze feature. Het is in elk geval interessant om te zien wat de Amerikaanse streamingdienst allemaal probeert om te kunnen blijven groeien.