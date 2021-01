Netflix maakt komst van Lupin deel 2 bekend - Apparata

Het was even afwachten wanneer je verder kon gaan met de Netflix-serie Lupin, maar nu is bekendgemaakt wanneer deel 2 verschijnt op de streamingdienst.

Irritant hè. Van die streamingdiensten of televisienetwerken die een serie opsplitsen. The Walking Dead is een goed voorbeeld, waarbij één seizoen wordt opgesplitst in twee delen. Je krijgt dan meestal een deel in het voorjaar en een deel in het najaar te zien. Met de Netflix-serie Lupin is dat ook zo.

Lupin is ongelofelijk populair en weet ook veel Nederlandse huishoudens te boeien. Acteur Omar Sy, bekend van de Franse film Intouchables, speelt de hoofdrol in de Netflix-serie. Op het moment van schrijven staat de inmiddels geliefde serie op plek twee in de Netflix Top 10 in Nederland vandaag. Op één staat Fate: The Winx Saga en op drie Bridgerton.

Lupin deel 2

Aflevering 1 t/m 5 zijn nu te zien op Netflix. Vandaag heeft de Amerikaanse streamingdienst wanneer je de resterende afleveringen van het eerste seizoen kunt kijken. Het gaat hier aflevering 6 tot en met 10. Ook over de grens weet de serie te boeien. Niet eerder wist een Franse Netflix productie zo goed te scoren.

Het tweede deel verschijnt deze zomer op Netflix. De streamingdienst heeft nog geen officiële datum gecommuniceerd.