Netflix maakt van 'Redwall'-fantasyboeken een film en serie - Apparata

Netflix krijgt geen genoeg van animatie en fantasie. De streamingsdienst maakt dit keer van de Redwall boeken een film en serie.

Game of Thrones was natuurlijk een belachelijk succes. Voor Netflix wel jammer, want de serie draaide bij de concurrent HBO. Daarom gaat de streamingsdienst het volgens Variety nu proberen met de fantasyboeken van Brian Jacques, schrijver van de Redwall boeken. De boeken waren in ieder geval een succes, 30 miljoen kopieën zijn over de toonbank gegaan. Niet geheel onverwacht lijken deze boeken best wel op de fantasy- series die afgelopen jaren populair waren. In ieder geval het sfeertje met mollen, muizen en konijnen die in Redwall Abbey leven.

Het verhaal gaat over een abdij die wordt bewoond door vredige boswezens en een diepe mythologie omvat rond een krijgersmuis genaamd Martin, die helpt de abdij te beschermen tegen binnendringend ongedierte. Netflix heeft dus nu alle rechten van de Redwall fantasyboeken waardoor we binnenkort kunnen genieten van de verhalen, maar dan op beeld.

Animatie

Voor de animatiefans onder ons heeft Netflix Patrick McHale gevraagd om een film te maken op basis van het eerste Redwall- boek. We kennen Patrick van Cartoon Network’s ‘Over de Garden Wall’ dat behoorlijk spookachtig was.

Daarnaast volgt er ook nog eens een tv- serie genaamd Martin the Warrior. Deze serie gaat over een muis wiens legendarische avonturen later de inwoners van Redwall zullen inspireren. De Redwall- boeken bieden voor de makers mogelijkheden om meer fantasiefilms te maken die geschikt zijn gezinnen. En waarom geen tv- shows maken? De mogelijkheden zijn bijna onbeperkt met deze titel.

Het zou wel wat waard zijn als Netflix zich realiseert dat veel kijkers waardering hebben voor de traditionele animatie, wel in een nieuw jasje en up to date maar zonder de tradities overboord te gooien.

Trots op Redwall fantasyboeken

Brian vertelde zijn verhalen vaak aan een jong publiek. Hij reisde hiervoor heel de wereld rond, aldus een vertegenwoordiger van The Redwall Abbey Company. Hij schreef en publiceerde 22 boeken, er is dus genoeg inspiratie voor de film en serie. De schrijver overleed in 2011. “Brian zou heel blij zijn geweest om te zien dat Netflix zijn vreugde en verlangen deelt om zijn verhalen tot leven te brengen als een nieuw universum van films, series en mogelijk nog veel meer voor kijkers van alle leeftijden.” Nou, dat is toch wel mooi. We kijken in ieder geval uit naar de productie van de Redwall fantasyboeken door Netflix.