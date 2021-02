Netflix' meesterlijke Trial of the Chicago 7 nu gratis op YouTube - Apparata

Foto @Netflix

Netflix geeft het briljante rechtszaak-drama The Trial of the Chicago 7 gratis weg via YouTube, maar je moet er snel bij zijn!

Netflix bracht halverwege oktober 2020 een indrukwekkende nieuwe Original genaamd The Trial of the Chicago 7 uit. Het rechtszaal-drama wist alle valkuilen van het genre te vermijden en een bizar waargebeurd verhaal te vertellen. Ter ere van de 51e verjaardag van de betreffende rechtszaak check je de film nu gratis op YouTube. Je moet er wel snel bij zijn!

Netflix’ The Trial of the Chicago 7 gratis op YouTube

The Trial of the Chicago 7 vertelt het verhaal van 8 (!) mannen die samengezworen zouden hebben om een gewelddadige rel in Chicago te veroorzaken. Die rel vond in 1968 plaats en was een gigantisch moment tijdens de hippie-beweging. Het daaropvolgende proces stonk van alle kanten en Netflix duikt diep in hoe The Trial of the Chicago 7 verliep.

De film werd door critici en kijkers geprezen voor zijn authenticiteit en zeer solide acteerwerk. De film wist tevens de grote valkuil van een ‘courtroom drama’ te omzeilen; 2 uur lang advocatenjargon en stoffige rechters aanschouwen is immers niet heel spannend.

The Trial of the Chicago 7 pakt het anders aan en wisselt spraakmakende momenten in de rechtszaal af met net zo spraakmakende incidenten tijdens de rellen. Dat levert een sappige en veelal aan het denken zettende film op die zeker aan te raden is. Helemaal nu hij dus gratis op YouTube te zien is.

Maar wees er snel bij, want de film is tot morgenochtend 08:00, zondag 21 februari te zien. Je check Netflix’ The Trial of the Chicago 7 hier gratis via YouTube. Daarna kun je de film uiteraard gewoon nog op Netflix bekijken.