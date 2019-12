Dit zijn de populairste Netflix titels van 2019 in Nederland [video]

Men heeft de cijfers over december ook alvast ingeschat, dus dit is het Netflix jaaroverzicht.

Ben jij op Oudejaarsavond niet toe aan de zoveelste conference of wil je op nieuwjaarsdag de champagnemist laten verdwijnen? Met de meest bekeken titels van Netflix in 2019 heb je vast wat inspiratie voor een moment (of dagdeel) voor jezelf.

5. The Irishman

Als Martin Scorsese een maffiafilm maakt met Robert De Niro, Al Pacino en Joe Pesci in de hoofdrollen kan het bijna niet misgaan. Toch was deze sterbezetting niet genoeg voor een top 3-notering, want The Irishman eindigt op de vijfde plaats. Wellicht was de truc om de lange film uit te zitten nog niet bij iedereen bekend.

4. La Casa de Papel (seizoen 3)

De Spaanse successerie La Casa de Papel krijgt een vierde seizoen en dat is logisch. Ook het derde seizoen was een doorslaand succes en eindigt op de vierde plaats van meest bekeken Netflix-uitzendingen. Voor het vierde deel moet je nog even geduld hebben, want dat komt pas op 3 april 2020 uit. Je kunt, als je jezelf echt uit wilt leven ook het tweede deel nog bekijken. Deel 1 is helaas niet meer beschikbaar.

3. Murder Mystery

In de film Murder Mystery komen Adam Sandler en Jennifer Aniston als agent uit New York en zijn vrouw in Europa bij toeval op een jacht met zeer rijke en excentrieke opvarenden terecht. Als een van de aanwezigen tijdens de vaart wordt vermoord en het Amerikaanse echtpaar verdacht wordt blijken de opsporingsvaardigheden van de agent en het doortastende karakter van zijn vrouw van pas te komen.

2. 6 Underground

Deze film is pas sinds 13 december te zien en moet, als je de hoge notering ziet, wel een doorslaand succes zijn. Het verhaal van een tech-pionier die zijn eigen dood in scene zet om af te rekenen met een wrede dictator is dan ook lekker eigentijds en de sterrencast met Ryan Reynolds, Mélanie Laurent en Corey Hawkins staat blijkbaar in dit geval ook garant voor hoge kijkcijfers.

1. Undercover

De Nederlands-Vlaamse misdaadserie die losjes gebaseerd is op een waargebeurd verhaal over de ontmaskering van een Nederlandse drugsbaron blijkt het grootste succesverhaal van dit jaar voor Netflix. Kon ook eigenlijk niet anders. Ferry Bouwman is een heel ander type misdadiger dan de gelikte gangsters uit internationale films en veel Hollandser dan ‘op de camping’ wordt het niet. Het tweede seizoen van Undercover is onderweg, maar belooft nogal te verschillen van het eerste seizoen. Je kunt dus het beste nog even genieten!

Ben jij benieuwd welke producties er nog meer in de top 10 stonden? Netflix publiceerde de lijst vandaag, dus leef je uit. Uiteraard kun je ook kiezen voor een echte klassieker als je wat meer Netflix-inspiratie nodig hebt.

https://twitter.com/NetflixNL/status/1211572126299381760/photo/1