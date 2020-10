Netflix november – alle nieuwe films en series - Apparata

Dit zie je allemaal in november op Netflix als het gaat om films, series en documentaires.

Netflix verdient niet de schoonheidsprijs met de lijst van content voor november. Het is op z’n zachtst gezegd een beetje teleurstellend. Goed, je hebt een gloednieuw seizoen The Crown en de lang gehypte docu van Shawn Mendes gaat eindelijk live, maar dat is het ook al. Desalniettemin zijn dit alle nieuwe films en series op Netflix in november 2020.

Netflix Original Series in oktober

Paranomal – 5 november

The Crown (seizoen 4) – 15 november

Voices of Fire – 20 november

Virgin River (seizoen 2) – 27 november

Netflix Films in oktober

Jingle Jangle: A Christmas Journey – 13 november

La Vita Davanti A Sé – 13 november

The Princess Switch: Switched Again – 19 november

Hillbilly Elegy – 24 november

Overige Netflix content oktober

Shawn Mendes: In Wonder – 23 november

Dance Dreams: Hot Chocolate Nutcracker – 27 november

The Boss Baby: Back in Business (seizoen 4) – 17 november

A Go! Go! Cory Carson Christmas – 27 november

De films van oktober

Magic Mike XXL – 1 november

The Lucky One – 1 november

Little Women – 1 november

Sex and the City: The Movie – 1 november

Christmas Wonderland – 1 november

My Sister’s Keeper – 1 november

Pandemic – 1 november

Almost Christmas – 11 november

Verliefd op Cuba – 14 november

Christmas With The Kranks – 24 november

En dat is Netflix voor november in 2020. Veel kijkplezier!