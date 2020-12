Netflix opgepast: HBO Max komt naar Europa - Apparata

Netflix en Disney+ moeten oppassen, er komt een nieuwe streamingdienst naar Europa in de vorm van HBO Max.

Hoeveel streamingdiensten kun je hebben? Vooralsnog stapelen het aantal streamingdiensten zich op. In de Verenigde Staten bestaat al een tijdje de dienst HBO Max en het bedrijf heeft nu aangekondigd buiten Noord-Amerika te gaan met de dienst.

HBO Max maakt de oversteek naar Latijns-Amerika, maar ook naar Europa. De kans is daarmee groot dat de dienst ook in Nederland zijn intrede zal doen. Hoe hier vorm gegeven aan gaat worden is niet duidelijk. HBO Go is bijvoorbeeld al in Nederland beschikbaar, maar exclusief via een constructie van Ziggo. Al losstaand product kun je er geen abonnement op afsluiten.

Of de nieuwe streamingdienst hetzelfde lot zal ondergaan is afwachten, maar lijkt niet aannemelijk. Het is echt een op zichzelf staande dienst en zo zal het zich ook willen presenteren in Europa. En daarmee krijgen Netflix en Disney+ er straks een serieuze concurrent bij. HBO Max zal in de tweede helft van 2021 naar Europa komen. Het is de bedoeling dat het eind volgend jaar operationeel is.

Hoofd van HBO Max Global, Andy Forssell, zegt zich te willen onderscheiden van de concurrentie met een persoonlijke aanpak. In plaats van een aanbod samen te stellen op basis van algoritmes en data moet de streamingdienst juist een aanbod krijgen op basis van menselijke input.