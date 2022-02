Netflix opgepast, HBO Max spotgoedkoop in Nederland

Met de lancering van HBO Max in Nederland heeft Netflix er weer een belangrijke nieuwe concurrent bijgekregen.

Het is al een tijdje beken dat HBO Max naar Nederland komt in maart. Nog onduidelijk tot op heden was wat een abonnement op de streamingdienst ging kosten. Daar is nu duidelijk op gekomen. En wat blijkt, HBO Max is een stuk goedkoper dan Netflix.

Het is een veelbeproefde strategie om klanten te vergaren. Lanceer je dienst met een veel goedkopere prijs dan de concurrentie en de mensen komen vanzelf. Amazon Prime hanteert deze strategie en ook Disney+ deed dat met de lancering in Nederland. HBO Max hanteert een vergelijkbaar principe met de lancering in Nederland en is daardoor voordeliger dan Netflix, de belangrijkste concurrent. Een abonnement op HBO Max begint al bij 2,99 euro per maand.

HBO Max voor 2,99 euro per maand geef je toegang tot de bibliotheek in goede kwaliteit. Ga even uit van 720p. Je mag maximaal vijf titels downloaden en je kunt op slechts een scherm tegelijk kijken. Daarboven zit het abonnement van 3,99 euro per maand. Je kunt op drie schermen tegelijk kijken, tot 30 titels downloaden en films en series kijken in hoge kwaliteit. Dat is 1080p of 4k indien beschikbaar.

Een interessant gegeven is dat HBO Max deze prijzen blijft hanteren als jij je abonnement niet opzegt. De gecommuniceerde prijzen zijn met 50 procent korting. Niet opzeggen betekent dus een abonnement voor 2,99 of 3,99 euro per maand, ‘voor altijd’, aldus de woorden van de streamingdienst. Zonder deze kortingen kosten de abonnementen 6 en 8 euro per maand. HBO Max lanceert op 8 maart in Nederland.