Netflix Sexy Beasts is een unieke datingshow - Apparata

Een frisse blik in de wereld van dating. Netflix heeft een unieke datingshow bedacht met de serie Sexy Beasts.

Talentenshows, datingshows en reality tv zijn zo’n beetje de series die het al tientallen jaren goed doen op televisie. Dit soort shows hebben de overstap gemaakt naar streamingdiensten. En dan krijg je soms bizarre formats. Netflix heeft een datingshow bedacht in blind date form op een manier die wel heel uniek is, de show heet Sexy Beasts.

In de show krijgen deelnemers elkaar wel te zien, maar in een vermomming. Dit zijn bizarre vermommingen, waardoor je geen idee hebt hoe de ander er nu eigenlijk uitziet. De deelnemers dragen niet alleen een kostuum, maar ook protheses en make-up. Oftewel, je kunt echt geen chocola maken van de ander. Het komt puur aan op persoonlijkheid. Het tegenovergestelde van een vleeskeuring.

Netflix is sowieso lekker bezig met het uitbrengen van datingshows. Maar met The Circle, Love is Blind en Too Hot To Handle heeft de dienst nu iets verzonnen wat wel echt grappig is. Helemaal zelf bedacht is de show niet. Het is gebaseerd op een format van de BBC uit 2014. Check de trailer van Netflix Sexy Beasts hieronder. De show verschijnt in juli op de streamingdienst.