Netflix spelshow zet je aan het werk

Je moet er iets voor doen. De nieuwe Netflix spelshow is interactief en komt binnenkort.

Wat Netflix betreft kom je ook in actie, in plaats van onderuitgezakt op de bank kijken naar films en series. Met een Black Mirror aflevering had de dienst al eens een interactieve serie opgezet, maar sindsdien hebben er geen grote ontwikkelingen plaatsgevonden. Daar komt binnenkort verandering op.

Op 1 april (geen grap!) lanceert Netflix namelijk een eigen interactieve spelshow. Dat betekent dat jij als kijker in actie moet komen. Het gaat hier om een dagelijkse spelshow, bestaande uit 24 meerkeuzevragen over uiteenlopende onderwerpen. In de spelshow zit het karakter Willy en jij moet hem helpen om de inwoners van Trivia Land te redden van een schurk. Door vragen goed te beantwoorden help jij het karakter op weg.

Het is een grappige nieuwe opzet van Netflix, deze spelshow. Bovendien is het weer wat anders dan de zoveelste film of series. Daarnaast is het zelf meespelen een leuk element. Want een quiz op tv kijken is heel passief, jij kunt vaak niet meedoen. Met deze spelshow is dat wel het geval. Laat je hersens kraken, vanaf 1 april is Trivia Quest te zien en spelen op Netflix.