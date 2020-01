Netflix verhoogt (alweer) de prijzen

De Amerikaanse streamingdienst moet niet oppassen dat ze zichzelf niet uit de markt prijzen.





Regelmatig past Netflix zijn maandtarief aan. Het bedrijf kijkt per land individueel naar de tarieven. In Nederland zijn de prijzen sinds eind 2017 niet meer gewijzigd. Vooralsnog blijft dit zo, maar in andere landen is niet zo.

Zo bericht het Belgische Streamwijzer dat bij onder andere onze Zuiderburen de abonnementsprijzen duurder worden. Het goedkoopste abonnement (Basic) blijft 7,99 euro per maand kosten en komt niet in aanmerking voor een verhoging. Het Standaard abonnement gaat van 10,99 euro per maand naar 11,99 euro per maand. Het Premium abonnement gaat van 13,99 euro per maand naar 15,99 euro per maand. Een verhoging van maar liefst 14 procent.

Daarmee is Netflix in België duurder dan in Nederland. Het kan dus zomaar zijn dat ook wij een verhoging gaan krijgen. Net als in België is het basisabonnement hier 7,99 euro per maand. Het Standaard abonnement is vooralsnog 10,99 euro per maand in Nederland en Premium kost 13,99 euro per maand.

Netflix moet oppassen met eventuele verhogingen, want de concurrentie kijkt mee. Disney+ is bijvoorbeeld een klap goedkoper met een maandbedrag van 7,99 euro per maand. Dit is echter ook een nieuwe dienst. De kans dat Disney+ uiteindelijk ook duurder gaat worden is aannemelijk.