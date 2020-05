Netflix verwijdert gevoelige aflevering uit deze serie

Politieke spanningen staan op het spel. Daarom voelt Netflix zich genoodzaakt een aflevering te verwijderen.

Netflix is in meer dan 190 landen beschikbaar. En dat zijn lang niet allemaal landen in de vrije Westerse wereld zoals wij die kennen. Het komt daarom soms voor dat de Amerikaanse streamingdienst genoodzaakt is content aan te passen als een land hierom vraagt. Ook dit keer was het weer zo ver. Netflix heeft een aflevering uit een populaire serie moeten verwijderen.

Het gaat hier om de politieke thriller Designated Survivor. De serie is ook in Turkije op Netflix te zien en daar heeft het voor politieke spanningen gezorgd. In de zevende aflevering van het tweede seizoen is er een fictief conflict tussen Turkije en de Verenigde Staten. De Turkse president in de serie manipuleert de Amerikaanse president.

Voor Turkije reden om in te grijpen. Netflix heeft daarom deze specifieke aflevering uit de serie moeten verwijderen. De maatregel is alleen van kracht in Turkije. Andere landen kunnen nog wel gewoon de aflevering zien.

Voor de neutrale kijker in Turkije is het een vervelende ontwikkeling. Met het verwijderen van de aflevering op Netflix valt een klein deel van het verhaal weg. Gelukkig zijn de afleveringen vrij uitgemeten in Designated Survivor. Het is bijvoorbeeld niet zo dat er een belangrijke plottwist verloren gaat. (via Variety)