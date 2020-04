Netflix voegt 6x Fast & Furious toe aan aanbod!

Een verrassende zet van de streamingdienst.





Iedere maand maakt Netflix bekend wat ze toevoegen aan het aanbod op het gebied van films, series, documentaires en meer. Soms voegt het Amerikaanse bedrijf ook een titel toe zonder dit van tevoren aan te kondigen. Dat heeft Netflix gedaan met The Fast & Furious reeks.

Maar liefst zes delen uit de populaire reeks zijn nu te zien op de dienst in Nederland. Het gaat hier om de volgende delen:

The Fast and the Furious (2001)

2 Fast 2 Furious (2003)

Fast & Furious (2009)

Fast Five (2011)

Fast & Furious 6 (2013)

The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)

Vergeet de jaren wanneer de films zijn uitgekomen. Zoals we ze voor je genoteerd hebben moet je ze ook kijken. Overigens hoef je niet te stoppen met kijken na het zien van The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006). Deel zeven (Fast & Furious 7) was al eerder te zien op Netflix. Helaas missen de delen die daarna kwamen nog op Netflix. Misschien dat daar nog verandering in gaat komen.