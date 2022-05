Netflix voegt deze 4 verrassend goede games toe

In mei voegt Netflix vier verrassend goede games toe aan de streamingservice. Het hoogtepunt? De briljante kaartgame Exploding Kittens.

Sinds kort kan iedereen met een Netflix-account games gratis downloaden en spelen. Langzaam maar zeker breidt de streaminggigant de catalogus uit. Vanaf het moment van schrijven zijn er weer drie nieuwe, verrassend vermakelijke games bijgekomen. Maar de beste optie komt eind mei pas.

Netflix introduceert 4 nieuwe games

Iedereen met een Netflix-account kan via de mobiele applicatie voor Android en iOS naar het Games-tabblad gaan. Daar staan de door Netflix opgenomen spellen met een link naar de respectievelijke appwinkel. Het gaat doorgaans om betaalde applicaties of gratis apps met in-app aankopen. Netflix biedt net zoals Apple Arcade daarentegen volledig gratis versies zonder verdere microtransacties aan.

De vier nieuwe games zijn:

Dragon Up (nu beschikbaar)

(nu beschikbaar) Moonlighter (nu beschikbaar)

(nu beschikbaar) Townsmen – A Kingdom Rebuilt (nu beschikbaar)

(nu beschikbaar) Exploding Kittens – The Game (vanaf 31 mei)

Dragon Up is een arcadegame waarbij de speler draken moet verzamelen om dingen te verdienen. Niet heel spannend, maar wellicht interessant voor de kleintjes.

Moonlighter is een legitieme actie-RPG waarin de speler overdag een winkel managet. ‘S avonds ga je vervolgens op avontuur om monsters te verslaan. Mocht je helemaal fan zijn, dan is er ook een uitgebreide PC-versie.

Townsmen – A Kingdom Rebuilt is een grootse strategiegame waarin de speler een Middeleeuws dorp uitbouwt tot volwaardige stad. Spelers moet allerlei grondstoffen en hun onderdanen managen.

Tot slot voegt Netflix de beste van de vier games later deze maand toe: Exploding Kittens. Deze kaartgame werd oorspronkelijk als ongekend succesvolle Kickstarter uitgebracht en is nu in digitale vorm speelbaar. Spelers trekken om beurten een kaart. Wie de Exploding Kitten trekt, is dood. Tenzij diegene speciale kaarten kan gebruiken om dit te voorkomen. Het spel bevat hilarische art design en innovatieve manieren om te spelen.