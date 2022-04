Next level: slapen geen excuus meer met dit gaming bed

Bauhutte

Op een gegeven moment wordt iedereen moe. Dat is geen excuus meer tijdens het gamen met dit gaming bed.

Hoe graag je ook elk uur van de dag wilt gamen, op een gegeven moment zal je lichaam in slaap vallen. Je ogen worden moe en je reflexen zijn niet meer zo goed. Ook zit die stoel waar je al uren op zit niet meer lekker. De ideale oplossing is er nu, namelijk een gaming bed.

Gaming bed

Het bed is ontwikkeld door het Japanse Bauhutte. Gamers die ooit online naar gamingaccessoires hebben gezocht, zijn zeker de creaties van het bedrijf tegengekomen. Het is gericht op het ontwerpen en bouwen van meubeloplossingen die op maat zijn gemaakt voor degenen die het grootste deel van de dag aan een computer gekluisterd zijn. Bauhutte is vooral bekend om zijn over-the-top gaming-setups. En dat is nu ook zo met dit meubel.

Goedkoop is het zeker niet, maar als je wat geld over hebt is deze creatie misschien een mooie aanvulling op je gaming gear. Je kunt zelfs een volledig Bauhutte-ecosysteem samenstellen dat alles van minikoelkasten tot opbergeenheden tot zelfs een comfortabel bed in de buurt plaatst.

Specificaties

Het Bauhutte Electric Gaming Bed ziet eruit als een lichtgewicht versie van deTempur-Pedic verstelbare bedden. Deze worden vaak geadverteerd voor senioren. Het is dus van hoge kwaliteit. Het is gemaakt voor gamecarrières die met zo min mogelijk inspanning en onderbrekingen de overgang moeten maken van spelen naar slapen en weer terug. Twee aangedreven mechanismen verhogen de romp van een gamer door een rugleuning die tot een hoek van 60 graden kan worden verhoogd en een beensteun die tot 35 graden kan worden verhoogd. Welterusten!