NFT-handel steeg deze week en realiseerde een record aan omzet

Afgelopen week steeg de NFT-handel behoorlijk en kwam het uit op een record aan omzet. Lees hier hoeveel de plaatsjes hebben omgezet.

De NFT-handelsvolume steeg deze week met 23% en realiseerde bijna $ 1 miljard aan verkopen. Zelfs mensen die er niet in geloven, moeten toegeven dat het wel een serieuze markt is. Het is niet zomaar een eendagsvlieg dat overwaait, de NFT’s zijn er en blijven er.

NFT-handel

De verkoop van non-fungible tokens (NFT) is de afgelopen week met 23,56% gestegen, aangezien de afgelopen zeven dagen $ 945,2 miljoen aan verkopen werd geregistreerd op 15 verschillende blockchains. NFT-verkopen afkomstig van Ethereum stegen in zeven dagen met 29,16% en verzamelden $ 863,2 miljoen aan verkopen of 91,32% van de $ 945,2 miljoen aan verkopen. Een bepaalde NFT-collectie genaamd Moonbirds heeft het grootste deel van het NFT-verkoopvolume van deze week versterkt.

De week ervoor was een mindere week. Toen namen de verkopen ‘maar’ toe met 3,35% en behaalde het een omzet van $ 658 miljoen. Deze week stijgt de markt dus aanzienlijk door. De totale verkoop is afkomstig van 15 verschillende blockchains.

Top tien

Reden van deze stijging is onder andere door Moonbirds. De verkopen van de afgelopen week zagen ongeveer $ 165.080.212 aan Moonbirds-verkopen onder 1.309 kopers en 1.821 transacties. Een bepaalde Moonbirds-verkoop, Moonbirds #2642, verkocht voor 350 ether of meer dan $ 1 miljoen op het moment van de afwikkeling. Bovendien kwamen nog twee Moonbirds die de afgelopen week werden verkocht erg dicht in de buurt van het bereik van $ 1 miljoen. Ook deed de Bored Ape Yacht Club (BAYC) het goed. Zij hebben nu een minimale verkoopprijs van $ 402K.