Niet Branson of Bezos, maar een smartphone naar de ruimte

Niet een persoon, maar een smartphone is naar de ruimte gestuurd. In dit geval een Cat C62. En deed ‘ie het nog?

Een smartphone de ruimte insturen is niet zonder gevolgen. Zo’n apparaat komt bloot te staan aan allerlei bizarre omstandigheden. Toch werd een poging gewaagd. Bullit Group is in samenwerking met studenten van de University Collegiate School in Bolton, Verenigd Koninkrijk deze uitdaging aangegaan.

Het project stond onder toezicht van David Akerman, expert op het gebied van weerballonnen op grote hoogten. De keuze voor de Cat C62 was gevallen, omdat deze smartphone volgens de makers gemaakt is om extreme omstandigheden aan te kunnen.

De smartphone ging via een weerballon richting de ruimte. De reis duurde 2 uur en 25 minuten. Er werd een hoogte bereikt van 35,3 kilometer. De smartphone kreeg te maken met een uitdagende temperatuur van -30 graden Celsius. Uiteindelijk wist de telefoon de rit te overleven en zijn er zelfs foto’s vanuit de stratosfeer gemaakt.

Smartphone niet helemaal in de ruimte

Echt in de ruimte zweven is hier niet van toepassing, want dan had de smartphone tenminste 80 kilometer de lucht in moeten gaan. Wat dat betreft heeft de telefoon Jeff Bezos, Richard Branson en binnenkort Elon Musk nog niet overtroffen.