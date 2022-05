Nieuw Girard-Perregaux Aston Martin horloge is gelimiteerd en van titanium

Voor de fans van Aston Martin in de Formule 1 heeft Girard-Perregaux een nieuw tof horloge bedacht.

Formule 1 en horlogemerken gaan al sinds dat de eerste races hebben plaatsgevonden hand in hand samen. De bekendste partner is natuurlijk Rolex. Aan de teams zelfs zijn echter ook diverse horlogemerken verbonden.

Mercedes werkt bijvoorbeeld samen met IWC. En Max Verstappen van Red Bull Racing zie je altijd met een Tag Heuer om zijn pols. Aston Martin heeft een samenwerking met het merk Girard-Perregaux.

Ter ere van deze samenwerking heeft Girard-Perregaux een nieuw horloge bedacht. Het gaat hier om een uurwerk dat in een gelimiteerde oplage op de markt komt. De case is 44 mm groot en in geheel gemaakt van titanium poeder en carbon details. Daardoor heeft het horloge zo’n unieke uitstraling.

Verder is de kast en overige details van het horloge geïnspireerd op de huidige Formule 1-auto’s van Aston Martin. De kleur groen komt natuurlijk ook niet uit de lucht vallen. Het is Aston Martin Racing Green om precies te zijn. Een typisch historische kleur van de raceauto’s en straatauto’s van het iconische Britse automerk.

Er worden slechts 306 exemplaren van het Girard-Perregaux Aston Martin horloge gemaakt. Dat getal is een verwijzing naar de afstand die coureurs Lance Stroll en Sebastian Vettel zullen rijden tijdens de Grand Prix van Engeland op Silverstone. Prijskaartje? Een slordige 27.800 dollar.